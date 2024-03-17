Московская система ДЭГ работает штатно, несмотря на массовые кибератаки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Учаева

Кибератаки на столичную систему электронного голосования велись на протяжении всей ночи 17 марта. Система выдерживает попытки хакеров, все голоса корректно и своевременно поступают в блокчейн, сообщается на сайте Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.

"Московскую систему электронного голосования продолжают атаковать различными способами, в том числе из-за рубежа и с помощью ботнет-сетей, то есть сетей компьютеров, приобретенных специально для атаки. Попытки продолжаются и сейчас, но система их отражает и работает корректно", – отметил замруководителя ОШ Илья Массух.

По его словам, голосование проходит в штатном режиме. Массух добавил, что посмотреть корректность голосования можно на сайте observer.mos.ru.

Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова рассказала, что с начала голосования было заблокировано около 280 тысяч DDoS-атак на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ). На портал голосования было совершено 215 тысяч атак и почти 65 тысяч – на портал наблюдения за дистанционным голосованием.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые голосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



Начался последний день голосования на выборах президента в Москве