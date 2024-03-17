Около 280 тыс DDoS-атак на систему ДЭГ заблокировали с начала голосования

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Учаева

С начала голосования было заблокировано около 280 тысяч DDoS-атак на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

С ее слов, на портал голосования было совершено 215 тысяч атак и почти 65 тысяч – на портал наблюдения за дистанционным голосованием.

Помимо этого, на сайт Центральной избирательной комиссии за последние сутки было зафиксировано 12 600 опасных воздействий, в том числе 4 DDoS-атаки.

При этом, по словам Памфиловой, государственная автоматизированная система "Выборы" надежно защищена и не доступна для атак извне.

"Справились сейчас, справимся и в дальнейшем, никаких сомнений у нас в этом нет, и в этой кибервойне мы тоже победим", – подчеркнула глава ЦИК.

Ранее Памфилова сообщила, что общая явка на выборах главы российского государства с учетом системы дистанционного электронного голосования на момент 09:45 по московскому времени составила 61,37%.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

В Москве работает сервис по наблюдению за электронным голосованием