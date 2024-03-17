Явка на выборах президента РФ с учетом ДЭГ составила более 61%

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Общая явка на выборах главы российского государства с учетом системы дистанционного электронного голосования составила 61,37%. Об этом рассказала глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

Это данные на 09:45 по московскому времени, уточнила она.

Как отметили в телеграм-канале Минцифры РФ, с помощью ДЭГ свой выбор сделали 90% зарегистрированных в системе граждан.

"В выборах президента приняли участие онлайн уже 4,2 миллиона зарегистрированных на платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) избирателей. На 10:00 17 марта по московскому времени явка составила 91%", – говорится в сообщении.

Ранее замруководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, член Общественной палаты Александр Асафов рассказал, что в российской столице зафиксирована беспрецедентно высокая активность граждан после первых двух дней выборов президента государства. По его словам, показатели оказались впечатляющими.

17 марта начался последний день голосования на выборах главы государства. Глава ОШ Вадим Ковалев сообщил о высоком интересе жителей к выборам президента. С его слов, три из четырех избирателей в Москве делают свой выбор в электронном формате.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые голосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Новости часа: на выборах проголосовали 90% избирателей, зарегистрированных на ДЭГ