Начался последний день голосования на выборах президента в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Учаева

В воскресенье, 17 марта, стартовал третий, финальный день голосования на выборах главы российского государства.

Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев рассказал, что за прошедшие выборные дни онлайн проголосовали уже 3,25 миллиона человек, а за ночь было выдано около 70 тысяч электронных бюллетеней.

В штабе напомнили, что москвичи смогут проголосовать как онлайн – на специальном сайте, так и очно на избирательном участке. При этом во втором случае сделать свой выбор можно двумя способами: через терминал электронного голосования или бумажный бюллетень.

В свою очередь, Ковалев отметил беспрецедентный интерес граждан к выборам президента России. По его словам, три из четырех избирателей в Москве голосуют электронно.

"Уже третий день мы наблюдаем у москвичей очень высокий интерес к голосованию. Много людей голосует онлайн, но много и на участках. Мы ожидаем, что сегодня там могу появляться даже небольшие очереди, как и в прошлые два дня", – добавил Ковалев.

Он уточнил, что голосование проходит штатно, все участки открылись вовремя, а система ДЭГ работает стабильно. В Общественном штабе добавили, что за прошедшую ночь никаких нарушений не выявили.

Замруководителя штаба Александр Асафов напомнил, что препятствование процессу голосование могут расценить как уголовное деяние.

Избирательные участки и система ДЭГ будут работать до 20:00.

На 00:00 по московскому времени 17 марта, избирателям в 28 российских регионах, которые подали заявки на участие в дистанционном электронном голосовании, выдали 4 288 451 бюллетень. Такие данные привел Центризбирком России.

По состоянию на 23:00 по московскому времени, явка на выборах главы государства на избирательных участках составила более 58%.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Около 4 млн человек проголосовали в Москве на выборах президента – МГИК