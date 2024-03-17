Туристы из Москвы пешком перешли Байкал и проголосовали в Бурятии

Фото: телегрем-канал "Медиацентр Выборы Президента"

Три туриста пешком перешли озеро Байкал со стороны Иркутской области в Бурятию для участия в выборах президента РФ. Об этом сообщается в телеграм-канале медиацентра, который был создан центром общественного наблюдения за выборами общественной палаты региона.

"Пересекли Байкал пешком, чтоб проголосовать! Три туриста из Москвы отправились в путешествие по Байкалу. Экстремалы пришли пешком с иркутской стороны и проголосовали в Горячинске по открепительным, о которых позаботились заранее", – говорится в сообщении.

По данным медиацентра, туристы заблаговременно составили свой маршрут, после голосования они отправятся домой в Москву.

Между тем стало известно, что на выборах главы государства в Москве проголосовали более 4,3 миллиона россиян. Как уточнила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова, столичные избиратели показывают серьезную активность на выборах, продолжая приходить на участки.

Согласно ее данным, онлайн свой выбор сделали 3 255 229 человек, бумажным бюллетенем воспользовались 1 099 217 граждан.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Около 4 млн человек проголосовали в Москве на выборах президента – МГИК