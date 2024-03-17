Асафов: на выборах в Москве отмечена беспрецедентная активность избирателей

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

В Москве отмечается беспрецедентно высокая активность горожан после первых двух дней выборов президента РФ. Об этом рассказал замруководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице, член Общественной палаты Москвы Александр Асафов.

"На участках уже есть люди. По двум предыдущим дням мы видим, что люди идут достаточно активно. <…> Активность очень высокая", – подчеркнул он.

Как отметил замруководителя ОШ, показатели оказались впечатляющими. По словам Асафова, сообщений о технических сбоях и попыток вмешательств за ночь не поступало. Он уточнил, что системы работают в штатном режиме.

"Люди голосовали и ночью", – сказал Асафов.

17 марта стартовал финальный день голосования на выборах президента страны. Глава ОШ Вадим Ковалев отметил беспрецедентный интерес граждан к выборам президента России. По его словам, три из четырех избирателей в Москве голосуют электронно.

По данным на 08:00 по московскому времени, было выдано 4 354 446 бюллетеней, дистанционно проголосовали 3 255 229, бумажным бюллетенем воспользовались 1 099 217 избирателей.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые голосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



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