МГИК: почти 4,5 млн человек уже проголосовали в Москве на выборах президента

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Учаева

По состоянию на 10:00 17 марта на выборах президента России в Москве проголосовали около 4,5 миллиона россиян. Об этом рассказала председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

Согласно последним данным, было выдано 4 425 176 бюллетеней, из них электронных – 3 296 281, бумажных – 1 128 895 штук.

Между тем председатель ЦИК РФ Элла Памфилова рассказала, что на 09:45 по московскому времени явка на выборах с учетом системы ДЭГ составила 61,37%.

При этом она добавила, что со старта выборов специалисты заблокировали 260 тысяч DDoS-атак на систему дистанционного электронного голосования. С ее слов, на портал голосования было совершено 215 тысяч атак и почти 65 тысяч – на портал наблюдения за дистанционным голосованием.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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