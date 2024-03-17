Портящие бюллетени избиратели нарушают права голосующих граждан – Москалькова

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Участники провокаций с умышленной порчей бюллетеней на избирательных участках покушаются на права проголосовавших людей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой.

По словам Москальковой, злоумышленники устраивают провокации, пытаясь испортить бюллетени краской так, чтобы потом их нельзя было восстановить.

"Фактически это покушение на права тех людей, которые пришли проголосовать и реализовать свое конституционное право", – подчеркнула Москалькова.

Она отметила, что сейчас закон не определяет, возможно ли повторное голосование по этому участку, а также процесс восстановления бюллетеней и их статус после восстановления.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал людей, которые совершают преступления на избирательных участках или рядом с ними предателями. Он напомнил, что те, кто совершает подобные преступления, могут быть привлечены к ответственности не просто за воспрепятствование осуществлению избирательных прав, а за государственную измену.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Начался последний день голосования на выборах президента в Москве