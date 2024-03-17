Кандидат в президенты РФ Даванков проголосовал на участке в Смоленске

Фото: ТАСС/ Михаил Синицын

Кандидат в президенты РФ от партии "Новые люди" Владислав Даванков отдал свой голос на выборах. Он сделал это на избирательном участке № 536 в Смоленске, пишет ТАСС.

"Сегодня я голосую в своем родном городе Смоленске, в своей школе, и призываю всех тех, кто еще не успел, прийти и проголосовать за будущее России. Сегодня еще встречусь со своими друзьями и будем ждать результата выборов", – сказал Даванков.

В пресс-службе фракции сообщали, что участок, где решил проголосовать кандидат, находится в лицее № 1 имени академика Петрова. Там Даванков учился, когда был школьником.

Между тем стало известно, что на выборах президента РФ в Москве проголосовали около 4,5 миллиона горожан. Как уточнила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова, это данные на 10:00 воскресенья, 17 марта.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Начался последний день голосования на выборах президента в Москве