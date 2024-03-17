Мосгоризбирком напомнил об ответственности за попытки помешать работе избиркомов

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

За попытки помешать работе избиркомов предусмотрена уголовная ответственность, участки оборудованы видеонаблюдением. Об этом рассказала председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

"Хотелось бы обратиться к тем, кто пытается повлиять, воспрепятствовать работе комиссии – ничего у них не получится. Насколько все видят, очень хорошую, серьезную работу проводят сотрудники полиции, которые присутствуют. Наши члены комиссии активно отслеживают тех, кто пытается помешать", – сказала она.

Она призвала не пытаться мешать процессу выборов в стране.

Ранее председатель МГИК Дмитрий Реут сообщил, что в Москве пресекли провокацию на избирательном участке благодаря усиленным мерам защиты. Он уточнил, что мужчина пришел на участок с сумкой, которую попросили открыть для досмотра. Показывать ее он не стал, поэтому оставил у входа, и дальше прошел без сумки.

Гражданин проголосовал, после чего покинул участок и вернулся обратно спустя 30 минут, рассказал Реут. Увидев, что на входе все еще внимательно проверяют вещи, мужчина достал банку с зеленкой и вылил на входную дверь школы, добавил председатель МГИК.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Новости часа: первые результаты выборов ожидаются после 21:00 17 марта