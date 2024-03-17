Более тысячи международных наблюдателей и экспертов работают на выборах в РФ

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1 115 международных наблюдателей и экспертов из 129 стран мира работают на выборах главы российского государства. Об этом глава Центризбиркома России Элла Памфилова рассказала в ходе брифинга в информцентре комиссии.

"Таким образом, в России сейчас работают 1 115 международных наблюдателей и экспертов из 129 стран мира, в том числе из Европы и Северной Америки", – заявила она.

Вместе с тем глава ЦИК заявила, что приехавшие на российскую территорию наблюдатели и эксперты являются профессионалами своего дела. С ее слов, они захотели увидеть своими глазами, что происходит в России, а не верить "потоку лжи, который льется из ручных западных СМИ".

Между тем стало известно, что за рубежом на 230 избирательных участках в 111 странах свое политическое мнение выразили более 125 тысяч российских граждан. Как уточнила пресс-секретарь министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, с учетом разницы во времени некоторые участки еще закрыты.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые голосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Начался последний день голосования на выборах президента в Москве