Фото: телеграм-канал "Большой Московский Цирк"

Генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный проголосовал на выборах президента России. Об этом сообщается в телеграм-канале цирка.

В сообщении уточнили, что артист пришел на избирательный участок с дочерьми, тем самым продемонстрировав будущему поколению избирателей важность этого поступка.

Запашный отметил, что очень важно отдать свой голос, так как это влияет не только на будущее России, но и на ее культурное развитие. Именно от президента зависит то, в каком направлении будет двигаться страна, убежден он.

Артист добавил, что сегодня выбрал будущее не только для себя, но и для своих детей.

Между тем около 5 миллионов человек проголосовали в Москве на выборах президента РФ по состоянию на 15:00 воскресенья, 17 марта. Об этом рассказала председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.