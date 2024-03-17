17 марта, 15:26Политика
Эдгард Запашный проголосовал на выборах президента России
Фото: телеграм-канал "Большой Московский Цирк"
Генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный проголосовал на выборах президента России. Об этом сообщается в телеграм-канале цирка.
В сообщении уточнили, что артист пришел на избирательный участок с дочерьми, тем самым продемонстрировав будущему поколению избирателей важность этого поступка.
Запашный отметил, что очень важно отдать свой голос, так как это влияет не только на будущее России, но и на ее культурное развитие. Именно от президента зависит то, в каком направлении будет двигаться страна, убежден он.
Артист добавил, что сегодня выбрал будущее не только для себя, но и для своих детей.
Между тем около 5 миллионов человек проголосовали в Москве на выборах президента РФ по состоянию на 15:00 воскресенья, 17 марта. Об этом рассказала председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.
Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.
В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.
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