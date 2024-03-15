ЦРУ не оставляет попытки подрывной деятельности в РФ – Песков

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Спецслужбы США на протяжении многих лет пытались вести подрывную деятельность в России, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ про подрывную деятельность ЦРУ в Китае.

По его словам, они не прекратили эти усилия даже сейчас.

"Подобную деятельность мы на протяжении многих лет испытывали на себе. Соединенные Штаты и соответствующие агентства, специальные службы этим же самым занимались в нашей стране. И пытаются заниматься до сих пор", – подчеркнул представитель Кремля.

Ранее СМИ сообщили, что бывший президент США Дональд Трамп в годы своего президентства начал кампанию ЦРУ против правительства Китая, организованную в социальных сетях КНР. Специалисты ЦРУ работали над изменением общественного мнения с 2019 года. Небольшая группа людей при помощи поддельных аккаунтов распространяли негативную информацию о Пекине в соцсетях, а само управление позволяло разведывательной информации против КНР утекать в СМИ.



Журналисты уверены, что в распространяемой информации были обвинения правящей партии КНР в якобы выводе финансов в заграничные страны и коррупции в ходе проекта "Один пояс – один путь". Также ЦРУ пытались "разжечь паранойю среди руководства страны", добавили в издании.

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