Трамп в 2019 году начал кампанию против Пекина в социальных сетях КНР – СМИ

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Бывший президент США Дональд Трамп в годы своего президентства начал кампанию ЦРУ против правительства Китая, организованную в социальных сетях КНР. Об этом пишет Reuters.

По данным издания, специалисты ЦРУ работали над изменением общественного мнения с 2019 года. Небольшая группа людей при помощи поддельных аккаунтов распространяли негативную информацию о Пекине в соцсетях, а само управление позволяло разведывательной информации против КНР утекать в СМИ.



Журналисты уверены, что в распространяемой информации были обвинения правящей партии КНР в якобы выводе финансов в заграничные страны и коррупции в ходе проекта "Один пояс – один путь". Также ЦРУ пытались "разжечь паранойю среди руководства страны", добавили в издании.

Эту информацию прокомментировали в китайском МИД, чью позицию также процитировали журналисты. По словам дипломатов из КНР, США используют общественное мнение как оружие для распространения ложной информации и манипуляции общественным мнением.

В конце 2023 года председатель КНР Си Цзиньпин по итогам встречи с американским президентом Джо Байденом заявил, что считает правильным выбор направления для дальнейшего развития отношений со Штатами.



Вопрос о том, нужно ли считать Пекин и Вашингтон соперниками или партнерами, является "фундаментальным и всеобъемлющим", сказал он. По итогам той встречи лидеры двух стран договорились восстановить диалог между военными министерствами.

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