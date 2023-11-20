Трамп заявил, что новый президент Аргентины сделает страну снова великой

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Экс-президент США Дональд Трамп поздравил крайне правого аргентинского политика Хавьера Милея с победой на президентских выборах, сообщает "Газета.ру".

По его мнению, с новым лидером Аргентина изменится в лучшую сторону.

"Я очень горжусь тобой. Ты перевернешь свою страну и сделаешь Аргентину снова великой!" – написал Трамп на своей социальной платформе Truth.

СМИ прозвали Милея "мини-Трампом", а также сравнили его приход к власти с прыжком в неизвестность.

О победе Милея на выборах президента в Аргентине стало известно в ночь на 20 ноября. Политик придерживается крайне правых взглядов и предлагает долларизацию экономики, массовую приватизацию и отказ от сотрудничества с Китаем, Бразилией и Россией в пользу США. Кроме того, он выступает против вступления Аргентины в БРИКС.

При этом в ходе своего выступления перед сторонниками после победы Милей подчеркнул, что собирается работать со всеми странами свободного мира, чтобы построить лучшее будущее. По его словам, обязательствами правительства будут демократия, свободная торговля и мир.



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