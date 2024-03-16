Вашингтон готовил много фейков накануне голосования на выборах в России – МИД РФ

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Накануне голосования на выборах президента России США готовили множество фейков с целью запугать людей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Как отметила Захарова, фейки были совершенно разного характера с точки зрения политического содержания – вбросы о кандидатах, о политических партиях, о персоналиях.

По словам официального представителя МИД РФ, Вашингтон также использует хакеров, чтобы подорвать процесс голосования на президентских выборах в России.

Ранее сообщалось, что партия "Единая Россия" фиксирует масштабные DDoS-атаки на свои электронные сервисы. Они ведутся на все адреса в подсетях партии и в доменах edinros и ER.RU.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.