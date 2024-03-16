МГИК: почти 4 млн человек проголосовали в Москве на выборах президента

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Почти 4 миллиона человек проголосовали в столице на выборах президента РФ по данным на 15:00, заявила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

По ее информации, всего было выдано 3 910 263 бюллетеней, из которых в дистанционном режиме проголосовали 2 982 178, а при помощи бумажного бюллетеня – 928 085 человек.

В свою очередь, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев рассказал, что голосование проходит в штатном режиме.

"На протяжении вчерашнего и сегодняшнего дня на большинство участков приходит большое количество избирателей. Выборы президента России – важнейшее событие в жизни нашей страны и в жизни каждого из нас. Уверен, что горожане не останутся в стороне и обязательно проголосуют", – отметил Ковалев.

Он добавил, что атаки на систему ДЭГ продолжаются, однако они успешно отражаются.

Также о ситуации рассказала одна из наблюдателей Общественного штаба на участке № 2765 района Раменки Анастасия Зуева. По ее словам, 15 марта на участке проголосовали много горожан. Она заметила что москвичи чаще всего отдают предпочтение терминалам электронного голосования, так как это просто, быстро и удобно.

Заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут рассказал о выявлении случаев звонков и получения СМС-сообщений на тему выборов от мошенников. Он рекомендовал москвичам для защиты пользоваться сервисом "Перезвони сам".

Как говорил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев, процесс голосования на выборах президента РФ в Москве осуществляется в штатном режиме и без нарушений.

Россиянам доступны два варианта голосования: бумажное и электронное. Сделать выбор с помощью бюллетеня можно на избирательном участке. Электронное голосование доступно в системе ДЭГ, в терминалах электронного голосования на участках, а также на портале mos.ru.

Ранее зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев сообщил, что через федеральную платформу дистанционно свой голос уже отдали 83% записавшихся, однако комиссия прогнозирует явку в 90%.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые голосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



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