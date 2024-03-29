Более 80% россиян положительно оценили работу Путина

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84% респондентов заявили, что Владимир Путин хорошо работает на своем посту, при этом 6% скорее плохо оценили его деятельность. Об этом сообщается на сайте Фонда общественного мнения (ФОМ).

Аналитики провели еженедельный опрос "ФОМнибус" с 22 по 25 марта 2024 года среди 1,5 тысячи людей старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов России.

Также 84% опрошенных сообщили, что скорее доверяют Путину. Однако 8% граждан РФ на данный вопрос ответили отрицательно. Помимо этого, 58% россиян рассказали, что правительство страны работает хорошо, а 19% считают, что это не так.

Кроме того, опрошенные поделились, за кого отдали бы голос, если бы на следующей неделе начались выборы в Госдуму. В частности, 52% заявили, что проголосовали бы за "Единую Россию", по 7% – за КПРФ и ЛДПР, 4% – за партию "Новые люди", 2% – за "Справедливую Россию".

Ранее ВЦИОМ представил опрос, согласно которому уровень доверия граждан к Путину достиг 81%. Анализ был проведен с 11 по 17 марта. Выяснилось, что россияне стали одобрять деятельность президента на 1,3 процентного пункта больше по сравнению с предыдущей неделей.