Путину доверяют 82% опрошенных россиян – ФОМ

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Доверие к Владимиру Путину испытывают 82% из 1 500 опрошенных жителей России. Это следует из опроса фонда "Общественное мнение".

О недоверии президенту РФ заявили 10% участников опроса.

Деятельность Путина одобряют 80% респондентов, 7% человек заявили об обратном.

До этого опрос о доверии к действующему президенту РФ проводил ВЦИОМ. Тогда результаты исследования показали, что доверие к Путину испытывали 79,4% из 1 600 опрошенных россиян. Деятельность главы государства одобряли 76,9% человек.



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