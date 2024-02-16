Уровень доверия россиян Путину превысил 79%

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Уровень доверия россяин Владимиру Путину вырос на 0,3 процентного пункта и составляет 79,4%. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), который проводился с 4 по 11 февраля, передает ТАСС.

Между тем уровень одобрения деятельности главы государства снизился на 0,2 процентного пункта и составляет сейчас 76,9%. Деятельность российского кабмина одобряют 54,2%, работу председателя правительства Михаила Мишустина – 52,8%, о доверии к Мишустину сообщили 61,8%.

Аналитики выяснили, что председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 29,2%, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому – 16,3%. О доверии лидеру "Справедливой России – За правду" Сергею Миронову заявили 25,9%, председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву – 6,5%.

При этом уровень поддержки "Единой России" составил 42,7%, ЛДПР – 8,3%, "Новых людей" – 5%, "Справедливой России – За правду" – 3,6%, КПРФ – 8,8%.

Отмечается, что опрос проводили среди 1,6 тысячи совершеннолетних россиян.

В субботу, 10 февраля, опрос показал, что если бы президентские выборы в России состоялись в ближайшее воскресенье, то 75% россиян проголосовали бы за Путина. На втором месте оказался Даванков, за него проголосовали бы 5%.

Неделю назад, 9 февраля, опрос ВЦИОМ показал, что около 79,1% россиян доверяют Путину. Еще 77,1% одобряют его деятельность.