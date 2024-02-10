Большинство россиян готово голосовать за Путина на президентских выборах – ВЦИОМ

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Если бы президентские выборы в России состоялись в ближайшее воскресенье, 75% россиян проголосовали бы за Владимира Путина. Это показывают опубликованные результаты опроса ВЦИОМ.

На втором месте в президентской гонке – кандидат от партии "Новые люди" Владислав Даванков, за него проголосовали бы 5% избирателей. Третье место разделили кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий и кандидат от КПРФ Николай Харитонов, они набрали по 4% голосов.

Всероссийский телефонный опрос был проведен 8 февраля среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что около 79,1% россиян доверяют Путину, еще 77,1% одобряют его деятельность. В конце января Путину доверяли 80,3% граждан РФ, его деятельность одобряли 77,5% респондентов.

До этого каждый второй житель России назвал Путина политиком года, такое мнение выразили 55% опрошенных ВЦИОМ. На втором месте оказался премьер-министр России Михаил Мишустин (21%), на третьем – министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (16%).