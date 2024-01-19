Песков назвал стабильно высоким уровень доверия россиян к Путину

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Уровень доверия граждан РФ к Владимиру Путину стабильно высокий. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"(В России. – Прим. ред.) достаточно стабильный высокий уровень доверия (граждан. – Прим. ред.) президенту, поддержки президента на протяжении многих лет", – сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, такие результаты говорят о том, что население страны ощущает на себе результаты работы Путина и одобряет его деятельность.

Ранее фонд "Общественное мнение", опросив 1 500 человек, проживающих в РФ, заявил, что Путину доверяют 79% из них. 12% респондентов заявили о недоверии к действующему президенту, еще 9% высказались негативно о его деятельности.

