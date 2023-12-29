Путину доверяют 80% россиян – ВЦИОМ

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Владимиру Путину доверяют 80% россиян, 77,1% в целом одобряют его работу. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра общественного мнения (ВЦИОМ), проводившегося с 18 по 24 декабря среди 1,6 тысячи совершеннолетних граждан России.

Согласно полученным данным, российскому президенту доверяют 80% граждан России, 16,6% придерживаются противоположного мнения. Также 77,1% респондентов в целом одобряют деятельность Путина, 14,6% с его работой не согласны.

Помимо этого, уровень доверия к работе Михаила Мишустина составил 54,5%. При этом 10% – не одобряют. Кроме того, 62,9% граждан доверяют премьер-министру. В целом деятельность российского правительства поддерживают 53,7% россиян, не поддерживают – 18%, указано в исследовании.

Прошлый опрос ВЦИОМ проходил с 11 по 17 декабря. Тогда российскому президенту доверяли 79,7% респондентов, а уровень доверия к его деятельности составил 77,1%.

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