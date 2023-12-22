Путину доверяют почти 80% россиян

Фото: kremlin.ru

Уровень доверия граждан России президенту Владимиру Путину составляет 79,7%, следует из результатов опроса ВЦИОМ, проведенного с 11 по 17 декабря. Данные центра изучения общественного мнения опубликованы на его сайте.

Уточняется, что доверие россиян к президенту РФ выросло на 0,4%, а уровень одобрения его деятельности увеличился до 77,1% (+0,1%).

Кроме того, деятельность кабмина РФ одобрили на 1,5% больше опрошенных по сравнению с прошлой неделей (53%), а работу председателя правительства Михаила Мишустина – 54% респондентов (+0,1%). Доверяют премьер-министру 62% респондентов, этот показатель снизился на 0,3%.

В опросе россияне также рассказали о доверии к главам парламентских партий. Например, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 31,9% (без изменений за прошедшую неделю), лидеру партии "Справедливая России – За правду" Сергею Миронову – 28,4% (-2,4%).

Доверие также снизилось к лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому – 17,9% (-0,7%) и председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву – 6,8% (-0,9%).

При этом уровень поддержки "Единой России" с 11 по 17 декабря вырос на 1,1% и составил 42%, КПРФ – 9,8% (+0,4%), ЛДПР – 8,3% (-1%), "Справедливой России – За правду" – 4,4% (-0,2%), "Новых людей" – 4,7% (без изменений).

Всего в опросе принимали участие 1,6 тысячи совершеннолетних граждан.

Ранее ВЦИОМ заявил, что каждый второй житель России (55%) считает Путина политиком года. Второе место занял Мишустин (21%), на третьем – министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (16%).

Также жители страны выбрали писателем года Захара Прилепина – так заявили 5% опрошенных. Рейтинг спортсменов возглавили олимпийский чемпион Роман Костомаров (8%) и олимпийская чемпионка командного турнира в Пекине фигуристка Камила Валиева (5%).



Песков объяснил высокий уровень доверия россиян к Путину