Более половины россиян назвали Путина политиком года

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Каждый второй житель России считает Владимира Путина политиком года. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые были представлены на пресс-конференции, передает ТАСС.

По данным исследования, 55% россиян считают президента РФ политиком года. На втором месте оказался премьер-министр России Михаил Мишустин (21%), на третьем – министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (16%).

Кроме того, жители страны писателем года выбрали Захара Прилепина – так заявили 5% опрошенных. Рейтинг спортсменов же возглавили олимпийский чемпион Роман Костомаров (8%) и олимпийская чемпионка командного турнира в Пекине фигуристка Камила Валиева (5%).

Телефонный опрос ВЦИОМ проводился 8 и 16 декабря этого года, в нем поучаствовали свыше 1,6 тысячи совершеннолетних граждан.

Ранее сообщалось, что Путину доверяют 79,3% граждан, его деятельность одобряют 76% россиян. Недоверие российскому президенту выразили 16,8% опрошенных, а его деятельности – 14,6% респондентов.

Также свыше половины россиян (51,5%) одобрительно относятся к деятельности российского правительства. Противоположного мнения придерживаются 18,1% опрошенных.

Уровень доверия к органам городской власти вырос в сфере строительства за 2023 год