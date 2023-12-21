Путин оценил ситуацию в России

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Проблемы в РФ существуют в экономике, социальной сфере и финансах, однако в общем ситуация удовлетворительна. Об этом заявил Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"У нас много проблем, над которыми нужно работать. Но и при таком объеме работ их не может не быть", – сказал российский лидер.

Как отметил Путин, чем больше в стране делается, тем шире оказываются задачи.

"Это абсолютно очевидно, это такой общий закон. От этого никуда не денешься", – подчеркнул глава РФ.

По его словам, следует только порадоваться тому, что в государстве возникают новые задачи.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия является той страной, которая выходит в лидеры мирового большинства. Как он утверждает, в усиление авторитета страны вложены усилия парламентской дипломатии. Так, по его словам, благодаря их действиям на международной арене политика суверенной России возродилась и стала развиваться.

В частности, Путин подчеркнул, что Россия не может променять свой суверенитет на колбасу, как некоторые страны. Отстаивать суверенитет, по его словам, предстоит государству, партии "Единая Россия" и народу. Он подчеркнул, что страна защитит собственные историю, культуру, ценности и традиции.

Путин заявил, что использование рубля в расчетах повышает суверенитет РФ