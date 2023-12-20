Путин назвал Россию одним из лидеров мирового большинства

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Россия является той страной, которая выходит в лидеры мирового большинства. Об этом сообщил Владимир Путин на заседании Совета законодателей РФ.

Как он утверждает, в усиление авторитета страны вложены усилия парламентской дипломатии. Так, по его словам, благодаря их действиям на международной арене политика суверенной России возродилась и стала развиваться.

"Представители Совета Федерации, Госдумы, коллеги из регионов, муниципальных представительных органов власти внесли большой вклад в укрепление авторитета и влияния нашей страны", – подчеркнул российский лидер.

Ранее Путин заявлял, что Россия не может променять свой суверенитет на колбасу, как некоторые страны. Отстаивать суверенитет, по его словам, предстоит государству, партии "Единая Россия" и народу. Он подчеркнул, что страна защитит собственные историю, культуру, ценности и традиции.



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