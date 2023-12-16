01:06Политика
Путин заявил, что любое вмешательство в выборы в РФ извне будет жестко пресекаться
Фото: Максим Блинов/ТАСС/POOL
Попытки вмешательства в выборы в РФ извне будут жестко пресекаться. Такое заявление сделал Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы.
"Любое вмешательство во внутренние дела России будет пресекаться и пресекаться жестко, в соответствии с законами России", – сказал он.
Президент подчеркнул, что государство защитит свободу нашего народа, суверенитет и право выбирать свое будущее.
Глава государства также назвал народ источником власти в России. Он подчеркнул, что голосование на выборах в РФ должно состояться на легитимной основе, в соответствии с демократическими процедурами.
Президентские выборы в России впервые будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Досрочное голосование на выборах главы государства пройдет с 25 февраля по 14 марта 2024 года.
Путин ранее заявил о намерении баллотироваться в президенты РФ. Его нынешние полномочия на посту президента России истекают 7 мая 2024 года.
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