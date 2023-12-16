Путин заявил, что любое вмешательство в выборы в РФ извне будет жестко пресекаться

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Попытки вмешательства в выборы в РФ извне будут жестко пресекаться. Такое заявление сделал Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы.

"Любое вмешательство во внутренние дела России будет пресекаться и пресекаться жестко, в соответствии с законами России", – сказал он.

Президент подчеркнул, что государство защитит свободу нашего народа, суверенитет и право выбирать свое будущее.

Глава государства также назвал народ источником власти в России. Он подчеркнул, что голосование на выборах в РФ должно состояться на легитимной основе, в соответствии с демократическими процедурами.

Президентские выборы в России впервые будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Досрочное голосование на выборах главы государства пройдет с 25 февраля по 14 марта 2024 года.

Путин ранее заявил о намерении баллотироваться в президенты РФ. Его нынешние полномочия на посту президента России истекают 7 мая 2024 года.

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