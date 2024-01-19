Путину доверяют 79% россиян – опрос

Фото: kremlin.ru

Владимиру Путину доверяют 79% россиян, 81% одобряют его работу. Об этом говорят результаты социального опроса, опубликованные на сайте фонда "Общественное мнение".

Опрос проводился 12–14 января, в нем участвовали 1,5 тысячи человек в 104 населенных пунктах 53 субъектах России. Отмечается, что статистическая погрешность не превышает 3,6%.

При этом 12% опрошенных рассказали, что не доверяют главе государства, а 9% респондентов оказались недовольны его деятельностью.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что уровень доверия к Путину в 2023 году стал максимально высоким. По его словам, действующего лидера страны поддерживают люди разных возрастов, в том числе молодежь.

Игорь Угольников поддержал решение Владимира Путина участвовать в выборах