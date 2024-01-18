Тележурналист Евгений Попов поддержал решение президента участвовать в выборах

Фото: ТАСС/Вадим Тараканов

Телевизионный журналист Евгений Попов поддержал решение Владимира Путина участвовать в качестве кандидата на пост президента РФ в выборах 2024 года. Об этом в столице он заявил Агентству "Москва".

По его словам, сейчас страна находится на непростой вехе отечественной истории, однако есть уверенность в том, что Путин ведет Россию к победе и процветанию общества. Попов указал, что Путин болеет за РФ, а также добавил, что россияне доверяют нынешнему президенту.

"Конечно, я оставил свою подпись в поддержку выдвижения Путина", – подчеркнул тележурналист.

Он также отметил, что РФ занимает второе место в мире по процентам увеличения ВВП за последние 20 лет. Больше России свой ВВП увеличил только Китай. По его мнению, все, кто наблюдал за этим во взрослом возрасте, понимают, как страна изменилась до неузнаваемости. Попов уточнил, что Россия движется к намеченным целям и максимально эффективно под управлением Путина преодолевает возникающие препятствия.

"Понятно, что президент Путин, наверное, самый известный человек в мире, поэтому подписи собирать за такого кандидата легко и приятно. И в этом смысле волонтеры проявляют огромную деликатность, вежливость, и главное – профессионализм в этом смысле", – заключил тележурналист.

Ранее ресторатор Антон Пинский поддержал решение действующего президента участвовать в мартовских выборах. С его слов, изменилось не только то, как в целом стала выглядеть страна, но и как друг к другу относятся россияне. Он подчеркнул, что сейчас "русский" звучит гордо, никто этого не стыдится, несмотря на санкционное давление и определенные настроения за рубежом.

О своем решении участвовать в президентской гонке Путин объявил 8 декабря. Центризбирком получил уведомление от инициативной группы о выдвижении его кандидатуры 11 декабря.

Сбор подписей в поддержку выдвижения нынешнего президента начался 23 декабря, в том числе в столице. Площадки открыты каждый день с 16:00 до 20:00.

Впервые президентские выборы в РФ будут многодневными. Они состоятся с 15 по 17 марта этого года.



Тележурналист Евгений Попов поддержал решение президента участвовать в выборах