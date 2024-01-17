Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Ресторатор Антон Пинский поддержал решение Владимира Путина участвовать в выборах президента в марте 2024 года. Об этом он сообщил в столице Агентству "Москва".

"Мне, слава богу, есть с чем сравнивать. Я видел, как было, потому что в 1990-е я был уже в достаточно сознательном возрасте, и то, как есть сейчас", – отметил он.

По словам ресторатора, изменилось не только то, как в целом стала выглядеть страна, но и как друг к другу относятся граждане России. Он подчеркнул, что сейчас "русский" звучит гордо, никто этого не стыдится, несмотря на санкционное давление и определенный нарратив за рубежом.

Пинский напомнил, что государство оказало существенную помощь бизнесу во время пандемии. Тогда предприятиям давали отсрочку по уплате налогов, гранты, отменили требование об уплате НДС при обороте до 2 миллиардов рублей. По его мнению, страна всецело поддерживает бизнес.

Ресторатор отметил своевременно принятые поправки о так называемом параллельном импорте, которые тоже помогли избежать перебоев с продуктами. Пинский "на пятерку" оценил работу столичных волонтеров на пунктах сбора подписей. По его словам, они быстро все разъясняют и объясняют, где и как нужно оставлять подписи.

О своем решении участвовать в президентской гонке Путин объявил 8 декабря. Центризбирком получил уведомление от инициативной группы о выдвижении его кандидатуры 11 декабря.

18 декабря Путин подал документы в комиссию в качестве самовыдвиженца на выборах президента, а через два дня Центризбирком РФ зарегистрировал группу избирателей, которая была создана для его поддержки.

Сбор подписей в поддержку выдвижения действующего президента начался 23 декабря, в том числе в Москве. Площадки работают ежедневно с 16 до 20 часов.

Впервые президентские выборы в РФ будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.



Ресторатор Антон Пинский поддержал решение Владимира Путина участвовать в выборах