Евгений Герасимов поддержал решение Путина о выдвижении для участия в выборах

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Народный артист России Евгений Герасимов поддержал решение Владимира Путина о выдвижении в качестве кандидата для участия в президентских выборах 2024 года. Об этом пишет Агентство "Москва".

"Я считаю правильным решение Владимира Владимировича Путина принять участие в избирании президента нашей страны. В 2000 году я был его доверенным лицом. И в этом году я считаю важным поддержать его решение выдвигаться. Наша страна сегодня находится в очень интересном состоянии качества. Считаю, что на подъеме", – сказал он.

По его словам, РФ впервые стала независима от зарубежного капитала. При этом Россия сохранила основные добывающие предприятия, включая нефтяные и газодобывающие, несмотря на попытки разграбить их зарубежными инвесторами, уверен он.

Герасимов подчеркнул, что страна продолжает развиваться, в том числе и экономически. Однако главное – она сохранила стабильность, сказал он. По его мнению, в стране поддерживают и экономику, и культуру, а также развивают движение волонтеров.

"У нас развивается строительство железных дорог", – напомнил он.

О своем решении участвовать в президентской гонке Путин объявил 8 декабря. Центризбирком получил уведомление от инициативной группы о выдвижении его кандидатуры 11 декабря.

18 декабря Путин подал документы в комиссию в качестве самовыдвиженца на выборах президента, а через два дня Центризбирком РФ зарегистрировал группу избирателей, которая была создана для его поддержки.

Сбор подписей в поддержку выдвижения действующего президента начался 23 декабря. Площадки работают ежедневно с 16 до 20 часов. В Москве продолжается сбор подписей в поддержку Путина, к настоящему моменту известно, что уже собрано более 1,8 миллиона подписей.

Впервые президентские выборы в РФ будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.