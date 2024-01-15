Игорь Угольников поддержал решение президента выдвинуть свою кандидатуру на выборы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Кинорежиссер, сценарист, актер и телеведущий Игорь Угольников поддержал решение Владимира Путина выдвигаться на президентских выборах в марте 2024 года. Об этом пишет Агентство "Москва".

По его словам, видно, как изменилась Россия за последние 25 лет. Он объяснил, что в 1980-е годы был студентом, работал в театрах и на телевидении и видел, как меняются россияне.

"Это большое достижение. В сегодняшнее непростое время российская государственность должна быть поддержана каждым гражданином", – подчеркнул Угольников.

Режиссер считает, что Путин чтит историю РФ, Великая Отечественная война является священной для лидера государства. Сейчас, по мнению мужчины, особенно важна борьба против осквернения могил предков, уничтожения памятников защитникам Отечества. Угольников уверен, что действующий глава РФ делает для этого все возможное.

По его мнению, Россия развивается и "крепко стоит на своих ногах", международное сообщество ее уважает и опасается. Угольников отметил, что РФ – государство с огромной историей, государство людей, помнящих о прошлом, живущих настоящим и заботящихся о будущем.

О своем решении участвовать в президентской гонке Путин объявил 8 декабря. Центризбирком получил уведомление от инициативной группы о выдвижении его кандидатуры 11 декабря.

18 декабря Путин подал документы в комиссию в качестве самовыдвиженца на выборах президента, а через два дня Центризбирком РФ зарегистрировал группу избирателей, которая была создана для его поддержки.

Сбор подписей в поддержку выдвижения действующего президента начался 23 декабря. Площадки работают ежедневно с 16:00 до 20:00.

Впервые президентские выборы в РФ будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

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