Песков заявил, что уровень поддержки Путина в 2023 году максимально высок

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Уровень поддержки Владимира Путина россиянами в этом году стал максимально высоким. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Действительно, уровень поддержки президента постоянно высокий. И в текущем году он, очевидно, что стал максимально высоким за счет поддержки линии президента, консолидации общества вокруг главы государства", – ответил Песков на вопрос о том, как в Кремле отреагировали на результаты опроса ВЦИОМ, который подтвердил уровень доверия к президенту на отметке в 80%.

Пресс-секретарь президента отметил, что Путина поддерживают граждане разных возрастов, в том числе молодежь.

"Действительно, очень много детей и молодежи поддерживают президента, являются его активными сторонниками", – сказал политик.

Кроме того, по его словам, решение о подписях в поддержку выдвижения Путина на выборах президента в 2024 году – дело каждого.

"Здесь нет места и не должно быть места никакой кампанейщине. Действительно, люди сами и по своей воле идут и ставят свои подписи", – заключил он.

Ранее сообщалось, что ВЦИОМ провел опрос среди 1,6 тысячи россиян и выяснил, что российскому лидеру доверяют 80% опрошенных, а 77,1% одобряют его работу. Не доверяют Путину 16,6% респондентов, не согласны с его деятельность – 14,6%, говорится в исследовании.

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