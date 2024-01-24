Почти 90% россиян назвали главной жизненной целью создание семьи

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Большинство россиян (87%) рассказали, что одной из главных целей в жизни человека является создание семьи. Об этом сообщается на сайте ВЦИОМ.

Уточняется, что 82% опрошенных отметили, что традиционная семья всегда будет современной, несмотря на изменения в мире. При этом 15% респондентов назвали семью в ее традиционном понимании пережитком прошлого.

Кроме того, 76% жителей РФ солидарны с мнением, что семейные ценности нужно сохранять и передавать новым поколениям, а 82% подчеркнули важность сохранения многодетности, культуры материнства и отцовства, говорится в материале ВЦИОМ.

По мнению 90% респондентов, в семье должен быть ребенок, а 50% опрошенных добавили, что детей должно быть трое и более. В равной степени заниматься детьми должны и женщина, и мужчина, указали 93% россиян.

Телефонный опрос проводился 23 января среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что число семей с тремя и более детьми за прошедшие пять лет выросло в РФ на 27% – до 2,3 миллиона. По ее словам, несмотря на демографические сложности в стране, количество третьих детей в семьях увеличилось на 11% за пять лет, а число новорожденных выросло на 30%.

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