Голикова сообщила о росте количества многодетных семей в РФ на 27%

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Число семей с тремя и более детьми за прошедшие пять лет выросло в России на 27% – до 2,3 миллиона. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в рамках форума "Родные – Любимые" на международной выставке "Россия" на ВДНХ, передает ТАСС.

По ее словам, несмотря на демографические сложности в стране, количество третьих детей в семьях увеличилось на 11% за пять лет, а число рожденных детей выросло на 30%.

Ранее Владимир Путин объявил 2024 год в РФ Годом семьи. Такая инициатива призвана популяризовать госполитику в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей.

По этому поводу в столице на выставке "Россия" организовали семейный форум "Родные – Любимые". Там для гостей подготовили конкурсы, лекции, мастер-классы, экскурсии, семейное катание на коньках и многое другое.

Владимир Путин объявил 2024 год в России Годом семьи