Оргкомитет утвердил логотип и фирменный стиль Года семьи

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Организационный комитет по проведению в этом году Года семьи утвердил официальный логотип и фирменный стиль, которые разработала команда АНО "Национальные приоритеты". Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что для логотипа был использован образ соприкасающихся лебедей, очертания которых формируют сердце. Как рассказала гендиректор АНО "Национальные приоритеты", член оргкомитета Года семьи София Малявина, такой логотип показывает две судьбы, формирующие семью, когда люди решают быть вместе, продолжать жизнь и передавать ее другим поколениям. По ее словам, лебеди символизируют любовь и преданность, которую проносят через года.

Уточняется, что логотип выполнен в голубом и розовых цветах по аналогии с цветными бирками, которые надевают новорожденным в роддомах.

Ранее сообщалось, что Год семьи в стране откроют форумом на международной выставке "Россия" в Москве 19 января. Как рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова, Всероссийский семейный форум будет называться "Родные любимые". С ее слов, план мероприятий оргкомитет утвердил уже в конце декабря 2023 года. Теперь на основе федеральных предложений все субъекты страны должны утвердить собственные планы проведения Года семьи, указала Голикова.

Премьер-министр Михаил Мишустин также отметил, что российское правительство утвердило план основных мероприятий по проведению Года семьи в стране в этом году.

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