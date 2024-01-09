Год семьи откроют форумом на выставке "Россия" 19 января

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Год семьи в России откроют форумом на выставке "Россия" в Москве 19 января, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на оперативном совещании главы правительства РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.

"Открыть Год семьи предполагается Всероссийским семейным форумом "Родные любимые", – уточнила она.

По ее словам, план мероприятий уже был утвержден организационным комитетом в конце декабря 2023 года. Теперь на основе федеральных предложений все субъекты РФ должны утвердить собственные планы проведения Года семьи, указала Голикова.

Мишустин, в свою очередь, отметил, что правительство уже утвердило план основных мероприятий по проведению Года семьи в РФ в 2024 году.

Соответствующий документ с указом Владимира Путина о проведении Года семьи был опубликован 22 ноября 2023 года. Предполагалось, что сформированный оргкомитет должен был утвердить план до 27 декабря. Председателем оргкомитета Путин назначил Голикову.

Владимир Путин объявил 2024 год в России Годом семьи