09 января, 16:37Общество
Год семьи откроют форумом на выставке "Россия" 19 января
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Год семьи в России откроют форумом на выставке "Россия" в Москве 19 января, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на оперативном совещании главы правительства РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.
"Открыть Год семьи предполагается Всероссийским семейным форумом "Родные любимые", – уточнила она.
По ее словам, план мероприятий уже был утвержден организационным комитетом в конце декабря 2023 года. Теперь на основе федеральных предложений все субъекты РФ должны утвердить собственные планы проведения Года семьи, указала Голикова.
Мишустин, в свою очередь, отметил, что правительство уже утвердило план основных мероприятий по проведению Года семьи в РФ в 2024 году.
Соответствующий документ с указом Владимира Путина о проведении Года семьи был опубликован 22 ноября 2023 года. Предполагалось, что сформированный оргкомитет должен был утвердить план до 27 декабря. Председателем оргкомитета Путин назначил Голикову.
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