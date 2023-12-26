26 декабря, 10:32Общество
Мишустин утвердил состав оргкомитета по подготовке к проведению в РФ Года семьи
Фото: kremlin.ru
В России сформировали оргкомитет по подготовке к проведению Года семьи. Состав утвердил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
Председателем комитета назначена замглавы кабмина Татьяна Голикова. В состав также включили:
- министра культуры Ольгу Любимову;
- уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марию Львову-Белову;
- главу Минздрава Михаила Мурашко;
- главреда RT Маргариту Симоньян;
- министра юстиции Константина Чуйченко;
- руководителя Минцифры Максута Шадаева.
В конце ноября Владимир Путин указом объявил 2024 год в России Годом семьи. Правительству было поручено утвердить план тематических мероприятий в стране на предстоящий год.
Региональные власти, в свою очередь, обязываются оказывать кабмину содействие в реализации поставленной цели. Учреждение Года семьи объяснили необходимостью популяризовать госполитику в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей.
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