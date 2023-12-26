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26 декабря, 10:32

Общество

Мишустин утвердил состав оргкомитета по подготовке к проведению в РФ Года семьи

Фото: kremlin.ru

В России сформировали оргкомитет по подготовке к проведению Года семьи. Состав утвердил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Председателем комитета назначена замглавы кабмина Татьяна Голикова. В состав также включили:

  • министра культуры Ольгу Любимову;
  • уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марию Львову-Белову;
  • главу Минздрава Михаила Мурашко;
  • главреда RT Маргариту Симоньян;
  • министра юстиции Константина Чуйченко;
  • руководителя Минцифры Максута Шадаева.

В конце ноября Владимир Путин указом объявил 2024 год в России Годом семьи. Правительству было поручено утвердить план тематических мероприятий в стране на предстоящий год.

Региональные власти, в свою очередь, обязываются оказывать кабмину содействие в реализации поставленной цели. Учреждение Года семьи объяснили необходимостью популяризовать госполитику в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей.

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