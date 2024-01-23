Путин дал старт Году семьи в России

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Владимир Путин, выступая на выставке "Россия" на ВДНХ, дал старт Году семьи в стране. Президент принял участие в церемонии в рамках Всероссийского семейного форума "Родные – Любимые".

До этого российский лидер поговорил с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов "Семья года" и "Это у нас семейное".

В ходе своего выступления перед участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов Путин сообщил о необходимости продлить действие программы льготной семейной ипотеки в России. Президент подчеркнул, что российские власти точно это сделают.

В прошлом году глава государства объявил 2024 год в РФ Годом семьи. Такое решение было утверждено в целях популяризации госполитики в области защиты семьи и сохранения традиционных ценностей.

23 января Путин подписал указ о мерах соцподдержки многодетных семей. Согласно документу, многодетной является семья, имеющая троих и более детей. На форуме президент уточнил, что подобные семьи могут рассчитывать на равные льготы на всей территории страны.

Многодетные семьи получат выплаты от государства до 450 тыс рублей на погашение ипотеки