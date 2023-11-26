Москвичам рассказали, как в волонтерских центрах столицы помогают мамам

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Более 20 тысяч мам-волонтеров зарегистрированы на сайте "Мосволонтера". Они принимают участие в соцмероприятиях, поддерживают фонды и прививают детям желание помогать людям, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В честь Дня матери 27 ноября в волонтерском центре "Доброе место. ЗелАО" состоится тренинг по сценической речи для многодетных, одиноких и попавших в трудную жизненную ситуацию матерей.

Центр "Доброе место. ЗАО" совместно с фондом "Лавка радостей" подготовил мастер-класс "Ларец от детских сердец" в честь Международного дня старшего поколения, а с центром помощи многодетным семьям "МногоМама" – пасхальную неделю добра.

В частности, центр организовал серию мастер-классов "Добро глазами детей" по изготовлению поделок для подопечных фондов, в которых поучаствовали 133 ребенка. В рамках проекта "Лето добра" для 278 подопечных состоялись лекции, мастер-классы и квизы по основам добровольчества.

Кроме того, в рамках проекта "Добрые выходные" мамы с детьми смогут принять участие в настольной игре "Волонтеры в городе". Семьям предложат присоединиться к квизам или мастер-классам о добровольчестве.

Также сотрудники "Добрых мест" проведут "Добрые уроки" по основам добровольчества для детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В Западном административном округе трудные подростки из исправительного учреждения узнают о волонтерстве, а дети-сироты смогут побывать на двух уроках от центра.

Ранее Сергей Собянин поздравил жительниц Москвы с Днем матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября. Он отметил, что столичные власти уделяют особое внимание женщинам с детьми. Москвичкам доступны современные городские услуги и сервисы, медицинские и образовательные учреждения.

В столице подготовили программу ко Дню матери