Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин поздравил жительниц Москвы с Днем матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября.

"Мама – это любовь и нежность, незабываемое детское ощущение тепла и уюта, которое каждый проносит через всю жизнь. Дорогие мамы и бабушки, крепкого здоровья вам, душевного спокойствия, семейного благополучия и всего самого доброго", – цитирует Собянина портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что столичные власти уделяют особое внимание женщинам с детьми. Москвичкам доступны современные городские услуги и сервисы, медицинские и образовательные учреждения.

Чтобы матери продолжали жить разнообразной жизнью, Москва стремится упростить их ежедневные хлопоты.

Особую поддержку получают многодетные семьи, для которых установлены специальные льготы.

Ранее Владимир Путин заявил о большой и востребованной работе всероссийского движения "Матери России". Глава государства поприветствовал участников конференции в Пятигорске, приуроченной ко Дню матери. Путин поздравил гостей и организаторов мероприятия с праздником.

В столице подготовили программу ко Дню матери