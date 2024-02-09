Более 79% опрошенных россиян доверяют Путину

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Около 79,1% россиян доверяют Владимиру Путину, еще 77,1% одобряют его деятельность. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные на сайте ВЦИОМ.

Между тем 16,8% респондентов отрицательно ответили на вопрос о доверии президенту. Также 14,9% не одобряют его деятельность.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводили с 29 января по 4 февраля среди 1 600 респондентов старше 18 лет при помощи телефонного интервью по одноосновной случайной выборке мобильных номеров.

В конце января Путину доверяли 80,3% россиян, его деятельность одобряли 77,5% респондентов. Опрос проводился с 15 по 21 января.

Еще один опрос с 12 по 14 января провел фонд "Общественное мнение". Тогда уровень доверия Путину составил 79%, 81% граждан одобрили его деятельность.

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