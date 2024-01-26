Более 80% опрошенных россиян доверяют Путину

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Владимиру Путину доверяют 80,3% россиян, его деятельность одобряют 77,5% респондентов. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра общественного мнения (ВЦИОМ), который проводился с 15 по 21 января среди 1,6 тысячи граждан старше 18 лет.

Согласно полученным данным, 80,3% опрошенных доверяют российскому президенту, 16% высказали противоположное мнение. В целом работу Путина одобряют 77,5% опрошенных, 14% с ней не согласны.

Еще один опрос проводился с 12 по 14 января фондом "Общественное мнение". Тогда уровень доверия Путину составил 79%, 81% граждан одобрили его деятельность. В это же время 12% россиян не доверяют главе государства, а 9% респондентов оказались недовольны его работой.

Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на стабильно высокий уровень доверия граждан к Путину. С его слов, эти результаты говорят о том, что граждане ощущают на себе результаты работы российского лидера.

Песков объяснил высокий уровень доверия россиян к Путину