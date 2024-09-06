78% россиян положительно оценили работу Владимира Путина

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Положительную оценку работе Владимира Путина дали 78% граждан РФ, принявших участие в опросе Фонда общественного мнения. Результаты были опубликованы на официальном сайте исследовательской организации.

При этом 10% респондентов негативно высказались о работе президента. 76% участников опроса сообщили о том, что доверяют главе государства, а 13% – скорее ему не доверяют.

Хорошо оценили работу кабмина 51% граждан, 30% остались ей недовольны. Между тем 56% опрошенных положительно отозвались о работе главы правительства Михаила Мишустина, а 14% – отрицательно.

Участников опроса также попросили ответить, как бы они проголосовали, если бы выборы в Госдуму проходили в ближайшие выходные. 43% признались, что отдали бы свой голос за "Единую Россию", 8% – за ЛДПР, 7% – за КПРФ, 4% – за партию "Новые люди", 2% – за "Справедливую Россию".

Опрос проводился с 30 августа по 1 сентября. В нем приняли участие 1,5 тысячи совершеннолетних россиян из 104 населенных пунктов в 53 субъектах страны. Погрешность не превышает 3,6%.

Ранее уровень доверия Путину составил 78%. Одобрительно о его деятельности высказались более 73% опрошенных граждан РФ.

Обеспечение интересов россиян является главной задачей всех ветвей власти в стране, отметил ранее Путин. Он пояснил, что подразумевает под этим соблюдение и защиту политических, социальных и экономических прав граждан.