Путину доверяют более 78% опрошенных ВЦИОМ россиян

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Свыше 78% россиян, которые приняли участие в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), заявили о своем доверии Владимиру Путину, сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на результаты социологического исследования.

Так, на прямой вопрос о доверии российскому лидеру положительный ответ дали 78,2% респондентов. Кроме того, одобрительно о его деятельности высказались более 73% опрошенных граждан РФ.

Также в ходе опроса социологи спрашивали россиян о том, как они оценивают работу кабмина страны. Положительно по этому поводу высказались 48,3% респондентов, а деятельность премьер-министра Михаила Мишустина одобрили 51,3% опрошенных.

При этом по итогам опроса, проведенного ВЦИОМ с 5 по 11 августа, уровень доверия россиян Владимиру Путину составил 80,8%. Одобрение его деятельности в рамках того исследования выразили 77,1% респондентов.

Ранее российский президент назвал обеспечение интересов россиян главной задачей всех ветвей власти в стране. Он пояснил, что подразумевает под этим соблюдение и защиту политических, социальных и экономических прав граждан.

