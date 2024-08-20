Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин стал почетным гражданином Чечни, передает РИА Новости.

Соответствующий знак и удостоверение российскому президенту вручили глава региона Рамзан Кадыров и муфтий Чечни Салах Нежиев во время посещения Путиным новой мечети пророка Исы в Грозном.

В свою очередь, глава государства подарил Коран ручной работы в драгоценном переплете.

Путин прибыл в Чечню вечером 20 августа. В рамках своей поездки он уже посетил могилу первого президента республики, героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, а также поговорил с добровольцами, которые проходят подготовку в Российском университете спецназа (РУС) в Гудермесе.

В этот день президент РФ также приезжал в Беслан, где впервые посетил захваченную террористами в 2004 году школу и мемориал "Город ангелов", созданный в память о погибших. Путин отметил, что теракт в Беслане останется незаживающей раной в исторической памяти всей России.