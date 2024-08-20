Кадыров поблагодарил Илона Маска за Starlink и связь в зоне СВО

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил американскому миллиардеру и бизнесмену Илону Маску, который опроверг подарок Кадырову в виде машины Tesla Cybertruck, поблагодарив предпринимателя за скорость связи Starlink в зоне СВО.

"Илон, не обращай внимания на отсталых и непосвященных людей и продажные СМИ. Не стоит на них отвлекаться, поверь мне", – написал глава Чечни в своем телеграм-канале.

Кадыров порекомендовал американскому бизнесмену продолжать творить и достигать новых вершин, добавив, что его разработки здорово помогают России.

"Отдельное спасибо за Starlink. Скорость связи в зоне СВО вообще огонь! От бойцов отдельный респект!" – добавил Кадыров.

17 августа Рамзан Кадыров заявил, что получил от Маска Tesla Cybertruck. Глава региона испытал новую технику и сообщил, что направит автомобиль в зону СВО. Он также пригласил американского предпринимателя в Грозный, пообещав принять его как самого дорогого гостя.

Позже Илон Маск опроверг информацию о подарке, подчеркнув, что подобные сообщения являются одним из образцов лжи "традиционных медиа".