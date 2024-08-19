Маск опроверг сообщения о подаренном Кадырову Cybertruck

Фото: телеграм-канал Kadyrov_95

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск исключил передачу машины Tesla Cybertruck главе Чечни Рамзану Кадырову. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на публикацию бизнесмена в соцсети X.

"Вы серьезно настолько тупой, что думаете, что я подарил Cybertruck российскому генералу?" – написал он.

Маск также отметил, что сообщения о подаренной Кадырову машине являются одним из образцов лжи "традиционных медиа".

17 августа глава Чечни в своих соцсетях опубликовал видео с Cybertruck, в кузове которого был установлен пулемет. Кадыров рассказал, что получил от Маска этот автомобиль и уже испытал его. Он указал на то, что кибертрак развивает превосходную скорость и преодолевает преграды.

Глава республики заявил, что из-за отличных характеристик направит кибертрак в зону СВО. Он также выразил американскому предпринимателю благодарность и назвал Маска сильнейшим гением современности, пригласив его в Грозный.

