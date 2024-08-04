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Россия победит в зоне проведения СВО на Украине в 2024 году. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в эфире телеканала "Россия 1".

Как он утверждает, на данный момент ключевой силой ВС РФ в зоне спецоперации остается пехота, с которой у Вооруженных сил Украины наблюдаются проблемы. Также Кадыров заявил, что украинские военнослужащие стали чаще сдаваться в плен под Волчанском, где российские солдаты действуют намного увереннее.

Ранее стало известно, что Украина уже может готовить референдум о переговорах с Москвой. По мнению политолога Александра Дудчака, Киев чувствует, что возможностей продолжать конфликт стало меньше, так как население убывает. Дальнейшее ведение боевых действий будет настоящей катастрофой для украинской стороны, добавил он.

Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал мирный процесс наилучшим вариантом решения конфликта на Украине. Он подчеркнул, что РФ достигнет своих целей на Украине или в результате СВО, или в результате переговоров.

